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Царьград

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Американец Луис Пенья заявил о желании получить гражданство России

Американец Луис Пенья заявил о желании получить гражданство России

В Челябинске завершился объединённый турнир RCC Hard и GameBred, победу на котором одержал американский спортсмен Луис Пенья.

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