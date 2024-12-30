Политика как она есть

Уходящий 2024 год стал провальным для президента Украины Владимира Зеленского из-за утраты легитимности и участия в «курской афере», что дискредитировало его как верховного главнокомандующего и подорвало международные позиции Украины, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.