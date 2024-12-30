Медведчук назвал 2024 год трагическим для Зеленского из-за «курской аферы»

Уходящий 2024 год стал провальным для президента Украины Владимира Зеленского из-за утраты легитимности и участия в «курской афере», что дискредитировало его как верховного главнокомандующего и подорвало международные позиции Украины, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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