Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведчук назвал 2024 год трагическим для Зеленского из-за «курской аферы»

Медведчук назвал 2024 год трагическим для Зеленского из-за «курской аферы»

Уходящий 2024 год стал провальным для президента Украины Владимира Зеленского из-за утраты легитимности и участия в «курской афере», что дискредитировало его как верховного главнокомандующего и подорвало международные позиции Украины, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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