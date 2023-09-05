Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Давид Смолянский
    Что значит как справляются!? :) С помощью рук! :) Есть и др. способы, как без рук, так и без женщин! :) Рекомендации ...Секс и мастурбаци...
  • Давид Смолянский
    Я не специалист и не автор статьи, а лишь скопировал её.Древнегреческие вазы
  • кира божевольная
    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

3 месяца контрнаступа: ВСУ провалили все планы.Когда «новые граждане» России пойдут в армию? (3 статьи)

3 месяца контрнаступа: ВСУ провалили все планы.Когда «новые граждане» России пойдут в армию? (3 статьи)

Три месяца контрнаступа: ВСУ провалили все планы — обзор Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Чего добились ВСУ за три месяца так называемого контрнаступления, на этот вопрос сегодня, 4 сентября, отвечают аналитики телеграм-канала «Военная хроника».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх