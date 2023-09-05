3 месяца контрнаступа: ВСУ провалили все планы.Когда «новые граждане» России пойдут в армию? (3 статьи)

Три месяца контрнаступа: ВСУ провалили все планы — обзор Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Чего добились ВСУ за три месяца так называемого контрнаступления, на этот вопрос сегодня, 4 сентября, отвечают аналитики телеграм-канала «Военная хроника».