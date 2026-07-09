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stroim21

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Каркасный дом с мансардой: как выбрать проект для жизни, а не для картинки

Каркасный дом с мансардой: как выбрать проект для жизни, а не для картинки

Я часто замечаю, как будущие владельцы загородных домов влюбляются в картинку. Внешний вид каркасного дома с мансардой действительно подкупает: выразительный силуэт, уютные окна в скатах крыши, компактная посадка на участке и заманчивое обещание дополнительной площади.

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