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Газета.ру

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Обломки пропавшего вертолета нашли в Бразилии, все находившиеся на борту погибли

Обломки пропавшего вертолета нашли в Бразилии, все находившиеся на борту погибли

Спасатели в Бразилии обнаружили обломки вертолета, на котором летел певец из дуэта Rick e Renner, все находившиеся на борту погибли.

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