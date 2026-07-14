Более 2000 БПЛА: Россия готовит массированную атаку дронами по Киеву и Одессе

Раньше, когда планировали произвести неожиданный удар по противнику, то соблюдался режим секретности. Почему сейчас СМИ на перегон стремятся выложить информацию - не понятно.

Марат

Вот за такие "новости" нужно вообще то привлекать по законам военного времени 😡😡😡😡😡😡...еще бл... и направление удара напишите и время убогие (((((