Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 860 подписчиков

Более 2000 БПЛА: Россия готовит массированную атаку дронами по Киеву и Одессе

Более 2000 БПЛА: Россия готовит массированную атаку дронами по Киеву и Одессе

13.07.2026 - 21:19 Россия уже перебросила более 2000 БПЛА на позиции запуска и готовится к массированной атаке, в том числе по Киеву и Одессе, сообщают мониторы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Рюмшин
Раньше, когда планировали произвести неожиданный удар по противнику, то соблюдался режим секретности. Почему сейчас СМИ на перегон стремятся выложить информацию - не понятно.
Ответить
1 м.
Марат
Вот за такие &quot;новости&quot; нужно вообще то привлекать по законам военного времени 😡😡😡😡😡😡...еще бл... и направление удара напишите и время убогие (((((
Ответить
1 м.