Российские продавцы сельхозтехники попросили Набиуллину о помощи

Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД обратилась к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой изучить последствия планируемого резкого повышения утилизационного сбора на самоходную технику.
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