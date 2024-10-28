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Российские продавцы сельхозтехники попросили Набиуллину о помощи

Российские продавцы сельхозтехники попросили Набиуллину о помощи

Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД обратилась к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой изучить последствия планируемого резкого повышения утилизационного сбора на самоходную технику.

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