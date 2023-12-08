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Самый простой рецепт приготовления творожного кекса

Изумительно нежный творожный кекс не оставит вас равнодушным. Если вы не знаете какой выпечкой порадовать родных на праздничном столе, то приготовьте простой творожный кекс, его можно подавать с фруктовыми и ягодными джемами, вареньем и даже мороженым.

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