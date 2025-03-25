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Почётный гражданин Тверской области Владимир Суслов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Почётный гражданин Тверской области Владимир Суслов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 марта, Почётный гражданин Тверской области Владимир Антонович Суслов, являющийся членом Ассоциации Тверских землячеств, удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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