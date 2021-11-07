Голикова - богатая женщина беднеющей медицины

Театр абсурдаБизнес и финансыГоликова - богатая женщина беднеющей медицины Venefica Продолжу свои обзоры "успешного успеха" выдающихся российских управленцев в алфавитном порядке.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumОтветит ли она и ей подобные когда-нибудь за свои просчеты и пагубные последствия вследствие их для нас всех??? Хочется верить, что ДА....Aleksandr ProkofjevСейчас налетят правдорубы, обзовут автора всеми эпитетами из своего репертуара и скажут, что это всё не правда.Александр МаксимовУже не верится, что кто то за всё ответит...Комментировать
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