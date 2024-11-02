Как правильно снести загородный дом

Процедура сноса загородного дома носит уведомительный характер, но есть много нюансов. Рассказываем, как все сделать правильно по действующему законодательству Многие из владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью снести ветхий дом, чтобы построить на его месте новый.