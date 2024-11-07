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Поставки товаров из Венесуэлы в Россию за два года выросли в 5,5 раза

Поставки товаров из Венесуэлы в Россию за два года выросли в 5,5 раза

Венесуэла за последние два года нарастила поставки в Россию в 5,5 раза, рассказала исполнительный вице-президент Боливарианской Республики, министр нефтяной промышленности Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

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