Поставки товаров из Венесуэлы в Россию за два года выросли в 5,5 раза

Венесуэла за последние два года нарастила поставки в Россию в 5,5 раза, рассказала исполнительный вице-президент Боливарианской Республики, министр нефтяной промышленности Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.
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