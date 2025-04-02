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Царьград

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Просрочено на год: мигранты бессовестно торгуют опасными продуктами в Челябинске

Просрочено на год: мигранты бессовестно торгуют опасными продуктами в Челябинске

"Народный контроль" показал содержимое ларька. Кажется, тут нет ни одного нормального товара.Соблюдение правил торговли — обязательное условие.

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Комментарии
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Иван Еськов
Надо было тут же закрыть этот кильдим, взятки порасдадут чиновникам и опять продолжат травить нас, им максимальная прибыль нужна.
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