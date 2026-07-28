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Газета.ру

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Песков: место встречи Путина с депутатами и сенаторами зависит от графика

Песков: место встречи Путина с депутатами и сенаторами зависит от графика

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему глава государства Владимир Путин встречается с депутатами Государственной думы в Кремле, а от сенаторов принимает лишь спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

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