Песков: место встречи Путина с депутатами и сенаторами зависит от графика

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему глава государства Владимир Путин встречается с депутатами Государственной думы в Кремле, а от сенаторов принимает лишь спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
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