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Польза мужской спермы для женского организма: мифы и научные факты

Польза мужской спермы для женского организма: мифы и научные факты

Тема влияния мужской спермы на женский организм вызывает множество дискуссий. С одной стороны, существуют популярные убеждения о её положительном воздействии на здоровье и внешность, а с другой — важно разобраться, какие из этих утверждений имеют научное подтверждение.

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