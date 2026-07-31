Принц Гарри и Меган Маркл провели день на острове в Шотландии

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми отдохнули в Шотландии. Об этом сообщает Daily Mail. Во время визита в Великобританию семья провела день на острове Танера-Мор в Шотландии, который принадлежит миллиардеру Иэну Уэйсому.
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