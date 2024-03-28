РИА «Новости»: Нарышкин встретился с министром госбезопасности Северной Кореи

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вместе с делегацией ведомства посетил КНДР. В ходе рабочей поездки он провел переговоры с министром госбезопасности страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ведомства.