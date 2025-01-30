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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль, Винисиус, Виртц, Куртуа, Рафинья и Магальяэс – в сборной общего этапа ЛЧ от WhoScored

Команда была составлена по итогам восьми туров на основании средних оценок футболистов на соответствующих позициях.

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