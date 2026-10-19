“Trump administration officials are lawyering up,” the Wall Street Journal reports. “From cabinet secretaries to midlevel staffers, people who work for President Trump are calling law firms in search of legal advice as they brace for an avalanche of investigations next year if Democrats take one or both houses of Congress in the midterms.
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