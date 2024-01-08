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Царьград

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В Перми снова рассмотрят дела о хищениях в «Камской долине»

В Перми снова рассмотрят дела о хищениях в «Камской долине»

Дело связано с обманом пермских дольщиков на сумму в 1,8 млрд рублей.11 января 2024 года в Индустриальном районном суде Перми начнется повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Гладикова и Алевтины Романовой — совладельцев и топ-менеджеров строительной компании «Камская долина».

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