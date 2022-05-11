Записки колымчанина 395

"семитские кочевники" и "ливийцы":Кстати последнее фото снято в 1928 году.В общем, не хотел вас расстраивать, весь "древний египет" был как раз тогда когда писали эту книжицу, писали её с натуры, а чтобы вы сильно не расстраивались предлагаю ссылку на фотографию армии которая весьма долго противостояла одной из самых мощных армий мира в 1863 году в центре передовой Европы, наслаждайтесь, это косинёры, вот оно "средневековье":а это итальянский рейтар 1916 годаа это черкесы и хевсуры 10-20-е годы ХХ века:И это ЕВРОПА! Причём, напомню, вторая половина Х1Х первая четверть ХХ века.