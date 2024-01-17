Малышева дала рекомендации, которые вернут человека к жизни после инсульта, невролог Алехина сделала акцент на работу с

Популярная теледоктор Елена Малышева в своем личном блоге в социальной сети отметила несколько важных особенностей, которые помогут сохранить привычные жизненные функции после перенесенного инсульта или помогут предупредить его последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии