Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами

Анфиса Иванова " По некоторым данным, Роман Абрамович приложил свою руку к тому, чтобы состоялись стамбульские переговоры в марте 2022-го. И если бы Россия согласилась на те условия, которые ей выставляли, то это было бы для нас фиксированным поражением. Почему этого не произошло? Потому что вовремя догадались, что нас просто-напросто обманывают. Но не сразу, потому что успели войска от Киева отвести. Отчего сейчас и страдаем, — сказал Андрей Перла в эфире программы "Скрытые смыслы"..... Заявляя об этом, Перла не мог не знать о том, что пару-тройку дней назад Президент Путин и Президент Лукашенко открыто заявили о том, что пора немедленно вернуться к Стамбульским инициативам и продвигают именно этот вариант переговоров....! Что это - Абрамовичи проявляют силу своего влияния на политиков и загоняют наших гарантов под плинтус их капитализма?! Они сильнее денационализации??? Значит, Одессы, Николаева - Черного моря - нам не видать?! Значит, и Харьков будет все так же в составе Хохлостана , и " ще нэ вмэрла..." и жовто-блакытный останутся на картах мира и нашими соседями?! Жуть перспективная .

Александр Рожков Вот пишут: "По некоторым данным, Роман Абрамович приложил свою руку к тому, чтобы состоялись стамбульские переговоры в марте 2022-го. И если бы Россия согласилась на те условия, которые ей выставляли, то это было бы для нас фиксированным поражением. Почему этого не произошло? Потому что вовремя догадались, что нас просто-напросто обманывают. Но не сразу, потому что успели войска от Киева отвести. Отчего сейчас и страдаем, — сказал Андрей Перла в эфире программы "Скрытые смыслы" Значит, по мнению автора, стамбульские соглашения были бы для нас поражением. А вот президент так не считает. Он, совсем недавно, упрекал Зеленского в том, что уже полностью подписанные и согласованные решения в Стамбуле, Украина отказалась выполнять… Вот видео об этом: https://youtu.be/fTDyaual8aA Путин готов начать переговоры с Украиной с достигнутых в Стамбуле договоренностей YouTube