Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    🥲Соседская месть. ...
  • Игорь Костоглод
    Не геть, а гоп, мадам...придётся вспоминать русский...Вот и обещанный м...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Пшеки получили то что хотели. На фронте кракен уже крякен эти мрази могутолько мирных кошмарить. Сброд сцыкливых свыней.Соседская месть. ...

Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами

Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами

Какая связь между самым известным олигархом России Романом Абрамовичем и теми террористическими группировками, которые воюют против нашей страны? На этот вопрос в эфире "Царьграда" ответил политолог Андрей Перла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
&quot; По некоторым данным, Роман Абрамович приложил свою руку к тому, чтобы состоялись стамбульские переговоры в марте 2022-го. И если бы Россия согласилась на те условия, которые ей выставляли, то это было бы для нас фиксированным поражением. Почему этого не произошло? Потому что вовремя догадались, что нас просто-напросто обманывают. Но не сразу, потому что успели войска от Киева отвести. Отчего сейчас и страдаем, — сказал Андрей Перла в эфире программы &quot;Скрытые смыслы&quot;..... Заявляя об этом, Перла не мог не знать о том, что пару-тройку дней назад Президент Путин и Президент Лукашенко открыто заявили о том, что пора немедленно вернуться к Стамбульским инициативам и продвигают именно этот  вариант переговоров....!  Что это -  Абрамовичи проявляют силу  своего влияния на политиков  и загоняют наших гарантов под плинтус их капитализма?! Они сильнее денационализации??? Значит, Одессы, Николаева - Черного моря - нам не видать?! Значит, и Харьков будет все так же в составе Хохлостана , и &quot; ще нэ вмэрла...&quot; и жовто-блакытный останутся на картах мира и нашими соседями?!  Жуть перспективная .
Ответить
9 час.
Александр Рожков
Вот пишут: &quot;По некоторым данным, Роман Абрамович приложил свою руку к тому, чтобы состоялись стамбульские переговоры в марте 2022-го. И если бы Россия согласилась на те условия, которые ей выставляли, то это было бы для нас фиксированным поражением. Почему этого не произошло? Потому что вовремя догадались, что нас просто-напросто обманывают. Но не сразу, потому что успели войска от Киева отвести. Отчего сейчас и страдаем, — сказал Андрей Перла в эфире программы &quot;Скрытые смыслы&quot; Значит, по мнению автора, стамбульские соглашения были бы для нас поражением. А вот президент так не считает. Он, совсем недавно, упрекал Зеленского в том, что уже полностью подписанные и согласованные решения в Стамбуле, Украина отказалась выполнять… Вот видео об этом: https://youtu.be/fTDyaual8aA
Путин готов начать переговоры с Украиной с достигнутых в Стамбуле договоренностей
YouTube
Ответить
8 час.
Александр Конкин
Если, теоретический Иванов, вывезет боевиков (ИГИЛ, Азов, Правый сектор - не суть важно), находящихся в плену ВС РФ, на отдых в Турцию - что произойдет в ближайшие 6 - 12 часов? Спецназ ФСБ штурмом возьмет его квартиру (дом, дачу - разницы нет) и мордой по щебенке поволокут ... Куда? Так в чем дело, кто такой Абрамович? Получается не все так гладко &quot;в королевстве датском&quot;? Лидо нам откровенно врут в СМИ, либо над нашим президентом, еще есть &quot;смотрящий&quot;!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх