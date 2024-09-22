В Минобороны рассказали о сбитых беспилотниках

В течение суток средства противовоздушной обороны сбили 120 целей в зоне специальной военной операции, включая шесть управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200 и 106 беспилотников, заявили в Миобороны.