ФРГ планирует встречу Байдена, Шольца, Стармера и Макрона по Украине

Лидеры четырёх стран встретятся в октябре, чтобы обсудить поддержку Киева.Правительство Германии планирует во время визита Джо Байдена организовать ему встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Олафом Шольцем.