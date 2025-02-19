"Почему Путин так спокоен и что означает молчание президента": Эксперт напомнил слова, сказанные в ООН в 2015 году

Александр Каблучко Россия еще и по е"""лу регулярно этой гейропе давала. Но этих придурков история мало учит. Регулярно лезут, а вдруг... Но вдруг, увы, всегда заканчивается то Варшавой, то Парижем, то Берлином

Андрей Самое интересное, что переговоры о будущем Украины можно провести и без представителей из Украины, а вот без представителей из России такие переговоры не возможны!