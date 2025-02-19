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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Почему Путин так спокоен и что означает молчание президента": Эксперт напомнил слова, сказанные в ООН в 2015 году

"Почему Путин так спокоен и что означает молчание президента": Эксперт напомнил слова, сказанные в ООН в 2015 году

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. На фоне Трампа, раздающего каждый день и не по разу комментарии о предстоящих переговорах по судьбе Украины, многие отмечают почти полное отсутствие комментариев от президента России.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Россия еще и по е&quot;&quot;&quot;лу регулярно этой гейропе давала. Но этих придурков история мало учит. Регулярно лезут, а вдруг... Но вдруг, увы, всегда заканчивается то Варшавой, то Парижем, то Берлином
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13 час.
Андрей
Самое интересное, что переговоры о будущем Украины можно провести и без представителей из Украины, а вот без представителей из России такие переговоры не возможны!
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8 час.
Юрий Золотарев
ВВП спокоен, потому что знает, что БандероЖОПия - ГОВНО. И к  ней справедливо только одно отношение: ДАВИТЬ  ЕЕ, ССУКУ!!! Пока не сдохнет последний бандероЖОП!!
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7 час.
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