Трамп может стать посредником между Украиной и Россией в случае своей победы на выборах

В последние дни политическая ситуация вокруг украинского кризиса еще больше осложнилась. Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Дональдом Трампом заявил, что если он снова станет президентом Соединенных Штатов, то немедленно попытается помочь решить проблему на Украине.