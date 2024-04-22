Мастера на буровой площадке наказали за травму рабочего

На Ямале мастер буровой площадки получил штраф за травму рабочего. По данным следствия и суда, 11 августа 2023 года на буровой площадке одного из месторождений Ямальского района мастер, ответственный за соблюдение требований промышленной безопасности на производственном объекте, дал указание рабочим подрядной организации поднять гидравлический ключ на роторную площадку и осуществить его монтаж на подвеску буровой установки.