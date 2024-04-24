Байден прочел вслух подсказку со словом "пауза" с телесуфлера в ходе своей речи

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский лидер Джо Байден допустил очередную оговорку, прочитав с телесуфлера техническую подсказку вместе с основным текстом его речи.
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