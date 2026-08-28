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Три развода, инфаркт и встреча под дождем в 66 лет: судьба актера Юрия Беляева

Три развода, инфаркт и встреча под дождем в 66 лет: судьба актера Юрия Беляева

Зрители запомнили Юрия Беляева в образе сурового и благородного графа Бриана де Монсоро, но за экранным успехом скрывалась непростая человеческая судьба.

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