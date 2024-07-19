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Сийярто назвал попытку Борреля бойкотировать Венгрию детсадовской

Сийярто назвал попытку Борреля бойкотировать Венгрию детсадовской

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля инициировать бойкот Будапешта на встрече глав МИД, чтобы наказать страну за визит премьер-министра Виктора Орбана в Россию и КНР.

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