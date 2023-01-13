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Дипломат Полищук: отказ от рождественского перемирия говорит, что Украина не желает ассоциироваться с жителями новых регионов РФ

Дипломат Полищук: отказ от рождественского перемирия говорит, что Украина не желает ассоциироваться с жителями новых регионов РФ

Отказ киевской стороны от инициированного Москвой рождественского перемирия свидетельствует, что Украина не хочет ассоциироваться с жителями новых регионов Российской Федерации.

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