Звезда сериала «Слово Пацана», актер Слава Копейкин стал секретным гостем на концерте Басты. Об этом сообщает корреспондент «Газета.
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