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Газета.ру

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Актер Слава Копейкин стал секретным гостем на концерте Басты

Актер Слава Копейкин стал секретным гостем на концерте Басты

Звезда сериала «Слово Пацана», актер Слава Копейкин стал секретным гостем на концерте Басты. Об этом сообщает корреспондент «Газета.

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