В ветлечебницу ворвался шумный и взволнованный клиент:- Ребята, помогите. Я тут собаку хорошую сбил.
Курцхаар
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В ветлечебницу ворвался шумный и взволнованный клиент:- Ребята, помогите. Я тут собаку хорошую сбил.
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