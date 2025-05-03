У сыгравшей Алису Селезнёву в «Гостье из будущего» актрисы нашли онкозаболевание

53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич несколько лет назад начала жаловаться на ухудшение самочувствия.У исполнительницы роли Алисы Селезнёвой в фильме «Гостья из будущего» обнаружено онкологическое заболевание, пишет MASH.