У сыгравшей Алису Селезнёву в «Гостье из будущего» актрисы нашли онкозаболевание

53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич несколько лет назад начала жаловаться на ухудшение самочувствия.У исполнительницы роли Алисы Селезнёвой в фильме «Гостья из будущего» обнаружено онкологическое заболевание, пишет MASH.
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