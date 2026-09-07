Киоск Золотого Яблока: как обменивать бьютисы с максимальной пользой

Всем привет! Решила написать эту статью после того, как сама несколько раз заходила в приложение, видела бьютисы на балансе и закрывала его с мыслью: «Ладно, потом разберусь»😔 Программе лояльности Золотого яблока скоро год и для нас уже стало обиходным оперировать словами: бонусы, бьютисы, купоны, киоск - все названия знакомые, но я была удивлена, что у некоторых моих подружек до сих пор идёт отрицание выгоды и им не понятно, как пользоваться всеми этими обменами - твердят одно “раньше было лучше”, хотя раньше были только бонусы и всё.