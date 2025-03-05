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Закон, порядок, государство

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В Хабаровске полицейские помогли мужчине, которому стало плохо на улице

Во время несения службы экипаж отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по г.

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