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МОСИНФОРМ

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В Домодедово рассказали о летних перелетах пассажиров с домашними животными

В Домодедово рассказали о летних перелетах пассажиров с домашними животными

С июня по август 2026 года через аэропорт Домодедово перевезли более 1,3 тысячи домашних питомцев. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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