Эрдоган не планирует встречи с делегациями РФ и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в четверг, 15 мая, в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на график турецкого лидера, который есть в распоряжении агентства.
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