По оценкам украинского журналиста В. Бойко, который сам служит в украинской армии, в стране открыто 86 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части или позиции, однако реальное количество дезертиров, покинувших свои места службы, составляет около 200 тысяч.
Один раз – не дезертир
Комментарии
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Анфиса Иванова
👍👏😅
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5 час.
Катерина
Сколько смайликов.((( А у тебя сын или внук на фронте СЕГОДНЯ?
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2 час.
Анфиса Иванова
А что т ещё хочешь знать?! 😄
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2 час.
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