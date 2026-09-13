МО: в Одесской области поражён центр «Новая почта» с грузами для ВСУ

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области, который использовался для хранения и распределения грузов для ВСУ.
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