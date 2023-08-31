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Чай Кратом: что это за напиток и чем он полезен?

Дисбаланс физического и эмоционального состояния приводит к разного рода заболеваниям. Человек на фоне постоянных стрессов испытывает хроническую усталость, он ходит с подавленным состоянием, не может сосредоточиться и испытывает нарушения сна.

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