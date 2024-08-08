10 августа — праздник «Экодвор»

фото: mos.ru Горожане обсудят решение проблемы отходов на празднике «Экодвор» 10 августа. Участники мероприятия смогут сдать вторсырье на переработку, научиться дарить вещам вторую жизнь, а также узнать простые способы сокращения образования отходов.
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