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FiNE NEWS

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В Барнауле и Оренбурге зажглись новые аэропорты: Путин увидел, как Сбер и ВЭБ.РФ меняют карту России!

Когда по видеосвязи президенту показывают сразу два новеньких аэропорта, понимаешь: дело не просто в бетоне и стекле.

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