10 августа Александр Лукашенко в рамках своей поездки по стране посетил Могилёвскую область. В агрогородке Городище он встретился с местными […] The post Президент Лукашенко раскритиковал полёты над территорией Белоруссии appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии