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Клуб "Женские секреты"

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Самый быстрый и сочный рецепт Панеттоне. Не черствеет 2 недели

Панеттоне – это знаменитый итальянский кекс, который традиционно готовят к Рождеству и Новому году. Этот воздушный, слегка сладкий хлеб с богатой начинкой из изюма, цукатов и цитрусовой цедры стал неотъемлемой частью праздничной традиции не только в Италии, но и во всём мире.

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