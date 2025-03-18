Светлана Прель прокомментировала ситуацию с Элиной Рахимовой после лобного места. Она подчеркнула, что всегда прямо высказывает свое мнение, независимо от Сообщение “ДОМ-2” Новости Нелли Ермолаева считает, что Элина испортила Никите день рождение появились сначала на Fitnessbaza.
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