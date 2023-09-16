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Зарема о «Спартаке»: «Пока руководство по свистку бегает и перекрашивает стены в Тарасовке, Абаскаль маниакально скупает всех левоногих»

Зарема о «Спартаке»: «Пока руководство по свистку бегает и перекрашивает стены в Тарасовке, Абаскаль маниакально скупает всех левоногих»

«Абаскаль – очень умный, тонкий тренер, с отличной тренерской школой и, главное, высоким эмоциональным интеллектом.

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