В Британии планируют построить крупнейшую в мире приливную электростанцию

Проект приливной электростанции, которая сможет стать пешеходной и велосипедной дорогой через реку Мерси / © Liverpool City Region Combined Authority Подобно плотине, приливная электростанция соединит Ливерпуль и полуостров Уиррал, а также сможет стать пешеходной и велосипедной дорогой через реку Мерси.