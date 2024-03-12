В Британии планируют построить крупнейшую в мире приливную электростанцию

Проект приливной электростанции, которая сможет стать пешеходной и велосипедной дорогой через реку Мерси / © Liverpool City Region Combined Authority Подобно плотине, приливная электростанция соединит Ливерпуль и полуостров Уиррал, а также сможет стать пешеходной и велосипедной дорогой через реку Мерси.
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