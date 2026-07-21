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КУРКИНО

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Собянин сообщил, что Russpass за шесть лет превратился в общероссийскую туристическую экосистему

Сергей Собянин рассказал, что туристической цифровой платформе Russpass исполнилось шесть лет. Московский проект, запущенный в 2020 году, помогал гостям столицы ориентироваться в городе, приобретать билеты и находить интересные места.

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